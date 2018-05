Piers Morgan traite la demi-sœur de Meghan Markle de "vautour"

Quand on a demandé à Samantha pourquoi elle a encouragé Thomas à mettre en scène des photos de paparazzis, elle a répondu : "Il a fait ces photos parce qu'il se sentait sans défense. Une personne a le droit de dire : « Ça suffit. »" Elle a ensuite critiqué les "vautours dans les médias" qui auraient "profité de lui" selon elle. Mais Piers Morgan n'a pas trouvé la réponse de Samantha honnête et le lui a fait savoir : "Voilà le problème avec toute cette histoire : ces dernières semaines, les médias britanniques ont été bombardés de lettres en provenance du palais de Kensington expliquant qu'il veut qu'on le laisse tranquille. Et maintenant, on apprend qu'il portait lui-même atteinte à sa vie privée. Je suis triste pour sa fille, qui n'aura pas son père lors de son mariage parce qu'il a été surpris en train de poser pour des photos de paparazzis." L'animateur a alors accusé Samantha de "sacrifier sa relation précaire" avec Meghan, qu'elle n'a pas vue depuis dix ans. "C'est assez culotté de votre part, Samantha, d'accuser les médias d'être des vautours... Il n'y a pas de plus grand vautour médiatique que vous avec ce mariage, vous ne trouvez pas ? Comment avez-vous l'audace de venir ici pour parler des vautours dans les médias ? Vous êtes en train d'écrire un livre intitulé The Diary of Princess Pushy's Sister [que l'on peut traduire par : Le journal de la sœur de la princesse exigeante]. Vous dites du mal d'elle depuis deux ans, espèce de vautour !"

À ce moment-là, Piers Morgan s'est emporté. "Vous dites que c'est exclusivement la faute des médias, qu'il n'assistera pas au mariage à cause de ça parce que les médias l'ont très mal traité. Beaucoup de nos téléspectateurs ont pu observer vos agissements au cours des 18 derniers mois et penser que vous avez mal traité votre sœur, Meghan", a-t-il déclaré à Samantha, qui écrit un livre vérité intitulé The Diary of Princess Pushy's Sister. "C'est peut-être pour cela que vous n'êtes pas invitée au mariage." Morgan a pointé du doigt le fait que par le passé Samantha Markle a traité Meghan de "narcissique" et d'"égoïste", mais l'intéressée estime que ses propos ont été exagérés : "Je pense que beaucoup de ce que vous lisez provient des tabloïds, qui sont complètement inexacts."

Samantha, qui est en froid avec Meghan, a ajouté que Thomas "avait vraiment des douleurs au cœur et qu'il avait été victime d'une crise cardiaque" une semaine avant le mariage. "C'était énormément de stress." Pour faire taire les critiques, Samantha a expliqué aux co-animateurs : "Quant à savoir s'il a eu une crise cardiaque ou non, certaines personnes ont eu des crises cardiaques sans le savoir jusqu'à ce qu'elles fassent un ECG. Elles ne sont pas toujours fortes et dramatiques. C'est ce qui s'est passé pour lui."

"Il menait une vie paisible et discrète, pas comme un ermite", a -t-elle déclaré à propos de son père qui réside au Mexique. "C'est un homme très intelligent. C'est quelqu'un de très sociable qui a travaillé dans l'industrie du divertissement pendant 40 ans. Il aspirait au calme et à la tranquillité. Il fuyait les médias. Il n'avait pas parlé à la presse, et c'est tout. Quand soudain il m'a appelé en panique sur l'autoroute parce qu'il était dans une situation dangereuse, puisqu'il était suivi par sept ou huit voitures… Des exemples par le passé ont montré combien ça peut être dangereux. Il était extrêmement stressé ; ils ont loué la maison à côté de la sienne au Mexique, quatre ou cinq d'entre eux. Il ne peut pas ouvrir ses stores. Il ne peut aller nulle part sans être suivi, c'est vraiment atroce et gênant, et je trouve que c'est contraire à toute éthique."

Le palais de Kensington n'a pas confirmé l'absence soudaine du père de la mariée et s'est contenté du message suivant : "C'est un moment très personnel pour Mlle Markle à quelques jours de son mariage. Le prince Harry et elle demandent à nouveau de la compréhension et du respect envers M. Markle à cause de cette situation difficile." Lundi, Samantha Grant , la demi-sœur de Meghan, a été le bouc émissaire de leur père dans l'émission anglaise Loose Women sur ITV. Après que celui-ci a apparemment parlé à TMZ, la jeune femme est apparue via satellite mardi dans l'émission Good Morning Britain sur ITV pour se plaindre des médias du monde entier qui, selon elle, n'auraient pas respecté la vie privée de Thomas Markle.

