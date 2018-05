Damon Wayans affirme que Clayne Crawford l'a blessé sur le plateau de L'Arme fatale

"J'adore, respecte et tiens beaucoup à mon équipe, et je ne mettrais pas en péril tant d'emplois délibérément", continue la déclaration. Il a ensuite ajouté qu'il était "extrêmement désolé" si sa "passion pour le bon travail a mis quiconque mal à l'aise sur notre plateau, ou a donné le sentiment à quiconque que ses efforts n'étaient pas reconnus". Il s'est aussi excusé auprès de la distribution et l'équipe pour "l'attention négative" que la série a reçue suite à ces incidents.

Le lendemain, Crawford est allé sur Instagram pour confirmer qu'il avait été "réprimandé deux fois lors de la saison dernière de L'Arme fatale". Il a affirmé que le premier incident était parce qu'il avait "réagi avec colère aux conditions de travail qui n'étaient pas sûres et ne se prêtaient pas à du bon travail sous le leadership d'un réalisateur et assistant-réalisateur invités". Crawford a affirmé qu'il s'était excusé pour son rôle dans l'incident et avait suivi une thérapie. Il a aussi écrit qu'il avait partagé une portion "considérable" de son salaire avec une partie concernée. Le deuxième blâme a eu lieu pendant un épisode qu'il réalisait.

De plus, Wayans a dit dans un tweet que Crawford "a frappé un autre acteur au visage avec une bouteille de thé vert et lui a ouvert la lèvre". Il a tagué Lance Henriksen et a utilisé les hashtags "#pasunaccident #sachezlavérité."

