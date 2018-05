Taylor Swift donne un concert privé et organise une pizza party pour 2 000 familles d'accueil

Quelques jours après la demande, Taylor est allée à l'hôpital en combinaison jaune et a surpris sa fan. L'interprète de "Look What You Made Me Do" a pris des photos avec Isabella, ses parents et son frère Zachary. L'interprète de "End Game" a posé avec le personnel de l'hôpital lors d'une visite très joviale.

A post shared by Momma Bear (@cheaperbythedozenaz) on May 6, 2018 at 10:08am PDT

"Ma famille et moi prenons des enfants en placement depuis plus de trois ans, et nous en avons aussi adopté", a continué la maman. "Je ne crois pas que Taylor réalise combien cela signifiait pour ces familles d'accueil et adoptives ! Certains de ces enfants ont eu des parcours tellement difficiles dans leur vie, alors pouvoir s'évader pour une soirée incroyable, c'était vraiment fantastique ! Elle était très sincère et on a eu le sentiment de passer du temps avec une amie, et il y a eu une pizza party à la fin de la soirée. Une soirée magique qu'on n'oubliera jamais."

Elle a continué : "On a cru que c'était trop beau pour être vrai, mais on a gardé le secret (suivant la directive de Taylor), et en effet, on a passé une soirée inoubliable !"

Kellie Dillon, qui était au concert, a dit à E! News : "On a reçu un e-mail il y a quelques jours d'une organisation nommée AZAFAP (Arizona Association of Foster and Adoptive Parents). Ils aident à organiser des évènements et activités pour les enfants en foyers d'accueil et les familles d'accueil. Ils ont donné 2 000 billets, tout le monde a cru que c'était une arnaque au départ."

E! News peut confirmer que l'interprète de "Look What You Made Me Do" a chanté devant 2 000 familles d'accueil et adoptives.

Taylor Swift a ouvert son grand cœur une fois de plus et a invité des familles d'accueil et adoptives au stade de l'Université de Phoenix pour voir la répétition générale et faire une pizza party avant sa tournée très anticipée Reputation qui démarre mardi soir à Glendale, en Arizona.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

>

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕