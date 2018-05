Zoe Saldana est louée par son acolyte Mila Kunis à la cérémonie du Hollywood Walk of Fame

Son mari Marco Perego et ses trois garçons, Bowie , Cy et Zen , étaient présents à la cérémonie, ainsi que plusieurs autres célébrités et amis comme Sam Worthington et Ashton Kutcher , pour fêter l'accomplissement de la star de 39 ans.

En plus de recevoir des louanges pour ses rôles dans de nombreuses franchises à succès, la star des Gardiens de la Galaxie a été louée pour son travail philanthropique dans la communauté latine, ainsi que sa mission de créer "du contenu qui est plus identifiable et qui représente fidèlement la démographie américaine", par le biais de son organisation BESE.

Le nom de la star a été ajouté au Hollywood Walk of Fame jeudi, avec la chambre de commerce d'Hollywood décrivant Saldana comme "l'exemple même d'une vraie star hollywoodienne". La chambre a révélé son étoile avec l'aide du réalisateur d'Avatar, James Cameron , et son ancienne co-vedette et amie proche, Mila Kunis .

