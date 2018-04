Jordan Peele est "inspiré" par les tweets de Kanye West pour donner une suite à Get Out

La starlette avait déjà évoqué la référence à Kanye et à Get Out au cours d'une interview filmée pour le magazine Elle. Alors qu'elle regardait des commentaires sur les réseaux sociaux, Kim s'était exclamée : "Encore une put**** de référence débile entre Kanye et Get Out. Les gens sont vraiment cons, put***."

do this look like the sunken place 😂 pic.twitter.com/ixzKnaaaSy

"*Est inspiré", a tweeté le célèbre humoriste et réalisateur récompensé aux Oscars pour le film. "*Commence à écrire « Get Out 2 »"

Alors qu'il est en train de réfuter les "fausses infos", de partager son point de vue à l'égard de Donald Trump et d'espérer une tournée Nicki Minaj - Cardi B , le rappeur a répondu à un même sur la Toile lié à Get Out, le film d'horreur de Jordan Peele de 2017. Les trolls se sont récemment moqués du comportement de Yeezy (et de son mariage avec Kim Kardashian ) en expliquant que tout ça était dû au fait qu'il était coincé dans le "sunken place", un état hypnotique dans lequel le personnage principal se retrouve piégé par la famille de sa petite amie.

