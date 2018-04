Dwayne Johnson et Lauren Hashian fêtent la naissance de leur petite Tiana

Et Dwayne d'ajouter : "On dînait avec Emily Blunt , avec qui je vais bientôt travailler [dans Jungle Cruise de Disney], et je lui ai dit : « Que penses-tu de Tia? ». Et elle a hésité avant de répondre : « Personne ne va emmerder une Tia Johnson. »"

"Et là, tout d'un coup, j'ai reçu un SMS d'elle avec une [photo d'un] test de grossesse. Et là je l'ai regardée en disant : « Tu sais quoi ? Tu es enceinte. Tu as un bébé à l'intérieur. »"

A post shared by therock (@therock) on Apr 23, 2018 at 10:52am PDT

"Et à ma troisième et plus jeune fille, Tiana Gia, comme je l'ai fait avec tes deux sœurs aînées Simone Alexandra et Jasmine Lia à leur naissance, tu as ma parole que je t'aimerai, te protègerai, te guiderai et te ferai rire pour le restant de mes jours. Ton dingue de père a beaucoup de responsabilités et porte beaucoup de casquettes dans ce monde, mais être ton papa sera toujours celle dont je suis le plus fier. Une dernière chose, tu vas adorer te balader dans le pick-up de papa. #TianaGiaJohnson #3eFille #BénietHommeHeureux."

"J'ai été élevé entouré de femmes fortes et aimantes, mais après avoir pris part à l'accouchement de la petite Tia, c'est difficile pour moi d'exprimer l'amour, le respect et l'admiration que j'ai pour @laurenhashianofficial, ainsi que pour toutes les mamans et toutes les femmes", a-t-il poursuivi. "Un conseil aux hommes avisés, il est essentiel d'être près de la tête de votre compagne quand elle accouche, de la soutenir autant que possible... de tenir sa main, ses jambes, tout ce que vous pouvez. Mais si vous voulez vraiment comprendre le moment le plus fort et primal de la vie, regardez votre enfant naître. Ça change la vie, et le respect et l'admiration que vous avez pour les femmes n'en sera que décuplé à jamais."

