Préparez-vous à vous extasier sur les tenues super tendance du reboot de Sex and the City

On n'a pas pu s'empêcher de se demander… est-il trop tôt pour s'inspirer des dernières tenues tendance des actrices de Sex and the City ?

Personne n'ignore que depuis le début sur HBO de la série tant aimée en 1998, les gens essaient d'imiter le style du personnage emblématique de Sarah Jessica Parker. Nous voilà maintenant en 2021, et notre désir de nous looker comme la seule et unique Carrie Bradshaw n'a fait que s'amplifier avec la série reboot de Sex and the City, And Just Like That...

La preuve ? Au début du mois, Sarah a fait disjoncter les fans après avoir partagé une image de son premier jour de tournage avec ses co-vedettes Cynthia Nixon (Miranda) et Kristin Davis (Charlotte).

Bien sûr, la légendaire petite bande — privée de Kim Cattrall, qui ne revient pas pour incarner Samantha dans le reboot — était aussi fabuleuse qu'autrefois dans les rues de New York.

Sur cette photo des actrices, Cynthia portait un chemisier gris à carreaux et un pantalon large. La tenue de Sarah était tout aussi sublime en jupe taille haute à carreaux, cardigan beige et babies à talon. Quant à Kristin, elle portait une blouse à pois qui dévoilait ses épaules (avec un décolleté plongeant !) et une jupe crayon noire.