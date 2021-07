Pourquoi Jennifer Lopez et Ben Affleck ne sont pas pressés de revivre ensemble

Plus récemment, l'interprète de "Dinero" et le héros d'Amours troubles sont partis dans les Hamptons pour une escapade avec les enfants de Jen et ses parents. Au cours du week-end du 4 juillet, la fête nationale américaine, ils ont été photographiés vêtus de tenues assorties durant une promenade au coucher de soleil. Une source a décrit la sortie comme un "agréable changement d'environnement pour eux et un agréable moment en famille et avec des amis".