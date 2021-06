Charlize Theron est fière de son rôle de "psychopathe" dans Fast & Furious 9

Frazer Harrison/Getty Images

Bien sûr, Fast & Furious n'est pas le seul film qui lui a permis de mettre à profit ses talents de star de film d'action. Son précédent film, The Old Guard, est sorti sur Netflix en juillet dernier, et il mettait également en valeur ses talents de cascadeuse.

Charlize a révélé que The Old Guard avait d'ailleurs eu un impact sur la coiffure de Cipher dans Fast & Furious 9 parce qu'elle avait terminé le tournage du premier deux jours à peine avant d'entamer celui de la franchise destinée aux dingues de grosses cylindrées.

"Mais j'avais les cheveux courts", a-t-elle expliqué. "On n'a pas vraiment pensé à utiliser une perruque. C'était de ma faute… Le seul changement possible, c'était de me faire une coupe au bol et de les éclaircir."

Mais cette période est révolue. Durant le confinement, il semble que ses cheveux aient poussé jusqu'à obtenir le carré blond qu'elle arborait sur le tapis rouge du TCL Chinese Theatre, à Hollywood, avec une fabuleuse veste en fausse fourrure rouge, un tee-shirt blanc et une minijupe en cuir noir. "J'ai invité des amies, et on était toutes ravies de se maquiller et d'enfiler des talons", a expliqué la star de Scandale à E!.

Découvrez Fast & Furious 9 sur grand écran quand le blockbuster de l'été sortira au cinéma le 14 juillet.

