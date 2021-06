Tous les records battus par les films Fast & Furious

Universal Pictures

Le film est également entré dans l'histoire sur les chapeaux de roues en faisant le meilleur démarrage en Corée, en engrangeant au passage 3,4 millions de dollars et en devenant le film qui a rapporté le plus en période de pandémie dans le pays. Fast & Furious 9 a d'ores et déjà enregistré plus de 2 millions de dollars de préventes de places, il semble donc que la voie soit libre pour qu'il devienne un autre succès planétaire au box-office.

Fast & Furious 9 sortira au cinéma le 25 juin aux États-Unis et le 14 juillet en France.

(E! et Universal Pictures appartiennent à la famille NBCUniversal.)