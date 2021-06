Le voyage en famille de Katy Perry et Orlando Bloom en Italie

Cobra Team / BACKGRID

Katy et Orlando se sont fiancés le jour de la Saint-Valentin en 2019 et ont eu leur premier enfant ensemble en août 2020. Lors d'une récente interview avec L'Officiel, la chanteuse nominée 13 fois aux Grammys a évoqué l'amour inconditionnel qu'elle reçoit de la part de sa fille.

"En tant qu'artiste, j'ai toujours compté sur l'amour, la reconnaissance et la validation du monde extérieur, et ceux-ci peuvent faiblir par moments", a-t-elle expliqué. "Quand on a un enfant, on a quelqu'un qui vous regarde et ne sait rien de votre CV, ne sait rien de votre compte en banque, ne sait rien du tout, s'en moque et vous aime, tout simplement."

Et cet amour, a-t-elle ajouté, est "tout ce qu'elle recherchait".

"J'ai toujours eu l'impression de me balader avec une blessure dans le cœur concernant l'amour", a-t-elle continué. "Et mon fiancé m'a beaucoup aidée à la réparer. Mais ça, c'est allé balayer tout ça, ça s'est insinué au plus profond de mon cœur. C'est là, cet amour est là. J'avais entendu parler d'amour inconditionnel, mais aujourd'hui, je le vis réellement. C'est une sorte de plénitude."