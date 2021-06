Le dîner de famille intime de Ben Affleck avec Jennifer Lopez et ses enfants

Sur le même sujet : Jennifer Lopez porte-t-elle la chemise à carreaux de Ben Affleck ?

L'idylle de Ben Affleck et Jennifer Lopez est officiellement devenue une affaire de famille.

Ce week-end, le nouveau couple phare d'Hollywood s'est rendu au restaurant Nobu, à Malibu, pour une soirée le long de la côte. Et si la soirée était une fête d'anniversaire pour Linda Lopez, une des sœurs de J.Lo, les fans de culture pop n'ont pas pu s'empêcher de remarquer l'étape importante qui vient d'être franchie.

D'après un témoin oculaire, Ben est arrivé au restaurant avec Jennifer et ses jumeaux de 13 ans, Max et Emme, qu'elle a eus avec son ex-mari Marc Anthony.

"Ben et Jen se sont assis côte à côte, et Max et Emme étaient installés de chaque côté d'eux", a révélé un témoin. "Ben souriait d'une oreille à l'autre. Il sirotait un Coca light et échangeait des plaisanteries avec tout le monde à table. Il s'est bien intégré et tout le monde semblait ravi de sa présence."

D'après notre source, le couple ne s'est pas montré avare de gestes très tendres. Sur des photos obtenues par Page Six, on voit Ben et J.Lo s'embrasser durant le dîner. Quant aux enfants de la chanteuse, ils ont semblé s'entendre à merveille avec l'invité spécial de leur mère.