Adam Levine fait sa séance de sport torse nu, et la température monte

C'est nous, ou il fait chaud, ici ?

L'entraîneur d'Adam Levine, Austin Pohlen, a expliqué le programme de sport de la star de Maroon 5 sur Instagram le 10 juin. Et si ces mouvements n'étaient pas exactement dignes de Jagger, ils étaient néanmoins plutôt impressionnants. Levine y fait des développés en fente, des jetés de medicine ball en rotation jambes décalées, des jetés de medecine ball couché sur le dos, des tirs de câble, des dead bugs (abdominaux) et des exercices de tir à la corde sur poulie. Sans rire, on est fatigués rien qu'à écrire cette liste.

"Je suis super fier d'@adamlevine et des efforts qu'il fait", a écrit Pohlen en légende d'une vidéo montrant Levine torse nu en train d'exécuter ce programme. "On a intégré pas mal d'exercices de renforcement et de gainage et on a augmenté les poids régulièrement chaque semaine."

Durant une interview pour Us Weekly en mars, Pohlen a révélé qu'il avait commencé à travailler à temps plein pour le chanteur en août, ajoutant qu'ils se concentraient sur du renforcement musculaire quatre à cinq fois par semaine ainsi que sur la nutrition. Il a aussi confié au magazine que Levine faisait de la marche sur tapis ainsi que du yoga et du Pilates.