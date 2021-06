Découvrez un aperçu du chaos provoqué par Loki dans ce petit extrait des coulisses

Sur le même sujet : Exclu : les coulisses de "Loki" avec tous les rebondissements

La malice sera bientôt au rendez-vous sur Disney+.

Loki (Tom Hiddleston) s'apprête à faire son grand retour dans le MCU en sabotant tout un tas de choses qu'il va désormais devoir arranger dans sa propre série éponyme. E! News a obtenu les premières images de la série sous la forme d'un extrait en exclusivité des coulisses, et on y voit ce que la star Owen Wilson qualifie de "vrai chaos".

"Loki est le dieu de la Malice", nous rappelle Hiddleston. "On est obligés de faire des choses malicieuses."

La réalisatrice Kate Herron nous prévient qu'on va adorer ce "mélange de tons et de genres", ce qui sous-entend qu'on devrait s'attendre à tout avec cette série, comme c'est souvent le cas avec Loki.

Bien sûr, le petit frère adoptif de Thor est mort au début d'Avengers: Infinity War, et ça ne change pas (pas encore). Ce Loki-là provient d'une réalité alternative qu'il a lui-même créée durant le voyage temporel d'Avengers: Endgame. Quand les Avengers sont repartis en 2012 pour récupérer la Pierre de l'Espace, le Loki de 2012 l'a volée et a disparu. Cela a conduit les Avengers à réessayer dans les années 1970 et a lancé Loki dans de grandes aventures qui nous seront révélées dans cette nouvelle série.