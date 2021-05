Jennifer Lopez est tout sourire en retrouvant Ben Affleck à Miami

Alex, l'ancienne star des New York Yankees, a semblé faire un commentaire subtilement désobligeant à propos de la réconciliation de Ben et Jen au début du mois quand on lui a parlé de leurs retrouvailles. À cette évocation, il a dit : "Allez les Yankees !", son ancienne équipe étant la célèbre rivale de l'équipe préférée de Ben, les Boston Red Sox.

Plus tôt, ce dimanche, juste avant que ne soient publiées les photos de Jen et Ben à Miami, A-Rod a posté dans sa story Instagram : "Je suis sur le point d'entamer un nouveau chapitre de ma vie", a-t-il écrit en légende. "Tout ce qui ne me sert pas sort de ma vie. Une énergie nouvelle émerge. De nouvelles sphères se débloquent pour moi mentalement, physiquement et spirituellement."

Il a ajouté : "Je reste patient et je sais que cette nouvelle phase de ma vie arrive."

Après que Jennifer et Ben ont été photographiés dans le Montana, une autre source a confié à E! News qu'Alex était "choqué que Jennifer ait tourné la page".

Et les fans ont supposé que lui aussi quand une présentatrice télé australienne, Belinda Russell, a annoncé la semaine dernière que le joueur de la MLB à la retraite lui avait envoyé un DM sur Instagram pour complimenter son "formidable" fil de contenu. Le représentant d'Alex a par la suite déclaré que c'était ses deux filles, Natasha, 16 ans, et Ella, 13 ans, qui lui avaient envoyé le message.