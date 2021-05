Une co-vedette de Nina Dobrev et Ian Somerhalder dans Vampire Diaries se remémore leur rupture

Sur le même sujet : Nina Dobrev ravie d'avoir revu sa co-vedette Paul Wesley

Il est temps de revisiter un chapitre adoré d'une des plus belles histoires qui ait jamais existé.

Nina Dobrev et Ian Somerhalder, principalement connus par les fans de Vampire Diaries comme Elena et Damon, ont autrefois été le couple le plus scruté (à la fois à l'écran et en dehors) quand ils ont entamé une idylle en 2010. Si les amoureux ont fini par rompre en 2013, ils sont restés parfaitement professionnels, d'après leur ancienne co-vedette Claire Holt.

Quand a été évoquée la rupture de Nina et Ian dans le podcast Not Skinny But Not Fat de Dear Media, Claire, qui interprétait Rebekah Mikaelson dans Vampire Diaries et dans le spin-off The Originals, a déclaré : "Je jouais dans The Originals à ce moment-là, donc je ne connais pas la chronologie. Mais honnêtement, ils étaient très… ils sont restés super professionnels, ça n'est jamais devenu bizarre, on peut leur accorder ça. Ils ont vraiment très bien géré les choses. Mais c'est dur, pour beaucoup de gens, c'est vraiment dur."