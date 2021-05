Justin Hartley épouse Sofia Pernas en privé

Sur le même sujet : Justin Hartley et Sofia Pernas se marient

Et de trois ! Justin Hartley et Sofia Pernas sont officiellement mariés, raconte une source à E! News.

Le héros de This Is Us s'est récemment uni à l'héroïne de la série The Brave après un an d'idylle environ. Les amoureux ont fait naître les rumeurs de mariage le samedi 1er mai, quand ils ont été photographiés à la plage à Malibu, arborant des anneaux à leurs annulaires, d'après des photos obtenues par Page Six.

Justin, 44 ans, et Sofia, 31 ans, semblaient détendus en T-shirt, jean et lunettes de soleil pour leur sortie. Le jeune marié sirotait ce qui semblait être une bière, un anneau rouge vif au doigt, tandis que la jeune mariée tenait un verre de vin et portait un anneau argenté.

Puis, durant les MTV Movie & TV Awards 2021 dimanche, Justin et Sofia ont foulé le tapis rouge en arborant des anneaux assortis à l'annulaire.

Ils n'ont pas encore donné de détails sur leurs noces.