Jensen Ackles est complètement différent sur les photos des coulisses de la saison 3 de The Boys

C'est ce qu'on appelle une super barbe.

Mardi 11 mai, Jensen Ackles a partagé sur Instagram des photos des coulisses du tournage de la saison 3 de The Boys. Si Jensen n'a rien dévoilé à propos de la nouvelle saison, ce récent post nous a fait écarquiller les yeux.

Pourquoi ? Eh bien, parce que l'ancien héros de Supernatural portait une barbe très broussailleuse et une coupe de cheveux pour le moins négligée. Ce ne sera peut-être pas un choc pour ses 8,5 millions de fans dévoués sur Instagram, qui ont suivi la pousse de sa barbe en ligne. Mais pour nous autres, qui connaissions surtout Jensen dans le personnage très propret de Dean Winchester, ça a été une sacrée surprise.

En légende de cette photo sur les lieux du tournage, Jensen a écrit : "Une nouvelle journée à mon « NOUVEAU » bureau. Joyeux mardi tacos, les amis. @theboystv #SoldierBoy."

Comme beaucoup le savent déjà, en août 2020, il a été annoncé que Jensen rejoignait les acteurs de The Boys pour la saison trois. Jensen a confirmé la nouvelle en postant une vidéo de lui attrapant au vol le comic book The Boys, qui a inspiré la série, et le regardant sous toutes les coutures. À la fin, on pouvait lire : "The Boys saison 3."