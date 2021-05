Maisie Williams est complètement méconnaissable avec ses cheveux blonds et ses sourcils décolorés

Sur le même sujet : Maisie Williams dit que son amitié avec Sophie Turner est "un cadeau du ciel"

Maisie Williams a dévoilé un nouveau look, et il est décoiffant !

Comme son personnage de Game of Thrones, l'actrice s'est assurée de faire une entrée remarquée aux BRIT Awards 2021, qui se tenaient à l'O2 Arena de Londres mardi 11 mai. La star de 23 ans a en effet fait sensation puisqu'elle était méconnaissable avec ses cheveux blond platine et ses sourcils décolorés.

Pour l'occasion, Maisie portait ses cheveux simplement relevés avec deux mèches libres, qui non seulement encadraient son visage, mais soulignaient aussi ses sourcils. Son maquillage était tout aussi frais que sa coiffure puisqu'elle semblait avoir opté pour un look plus naturel : un peu de mascara, un rouge à lèvres nude et une touche d'eye-liner.

La star des Nouveaux mutants avait complété son importante transformation d'une somptueuse robe noire et blanche qu'elle avait associée à des mules noires.

Durant la cérémonie, Maisie a remis le prestigieux Global Icon Award, qui a été décerné à nulle autre que Taylor Swift. Plus impressionnant ? L'interprète d'"evermore" est entrée dans l'histoire en devenant la première femme et première star non-britannique à remporter ce prix.