Le combat entre Vin Diesel et Jon Cena dans la nouvelle bande-annonce de Fast & Furious 9

Dominic Toretto (Vin Diesel) n'a pas d'amis ; il a une famille.

La nouvelle bande-annonce de Fast & Furious 9, le 9e opus de la franchise Fast and Furious, est une histoire de famille pour l'acteur, devant et derrière la caméra. La méchante Cipher (Charlize Theron) est de retour et demande à Jakob (John Cena), le petit frère de Dominic, de faire tomber sa bande une bonne fois pour toutes. "Tu dis toujours qu'il faut pas lâcher sa famille. Mais, moi, tu m'as lâché", assène Jakob à Dom. "J'ai passé ma vie entière dans ton ombre, maintenant, tu vas passer le reste de ta vie dans la mienne."

"Là, c'est intéressant", grogne Cipher.

Bien évidemment, les habituelles cascades à couper le souffle de Fast and Furious sont au rendez-vous, avec notamment des voitures volantes ou encore des aimants très spéciaux. Et tout tourne autour du retour de la fine équipe : "Certains événements nous séparent, mais on finit toujours par se retrouver", promet Dom.