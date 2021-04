Les révélations de Gaten Matarazzo sur la saison 4 de Stranger Things vont vous faire frissonner

Sur le même sujet : "Stranger Things" : tout ce que l’on sait sur la saison 4

Attachez vos ceintures, fans de Stranger Things ! D'après Gaten Matarazzo, la saison 4 va être mouvementée.

L'acteur, qui joue Dustin Henderson dans la série à succès de Netflix, a donné de nouveaux détails quant à la saison à venir durant une interview dans The Tonight Show. "On y retourne", a déclaré Gaten à propos du tournage de la série après qu'il a été interrompu à cause de la pandémie de coronavirus. La star de 18 ans a aussi ajouté que ce serait probablement la saison la plus terrifiante à ce jour.

"Oh, ouais ! C'est ce qui m'a le plus marqué", a déclaré Gaten au présentateur Jimmy Fallon. "Je lisais et je me suis dit : « Ils ne font pas semblant, cette année, c'est carrément cool ! »"

L'adolescent a aussi déclaré que, pendant que le tournage était interrompu cet été, il avait eu un emploi temporaire dans un restaurant local. Dans l'espoir de ne pas être reconnu, Gaten s'était quelque peu déguisé, mais les fans l'ont reconnu quand même ! "Les gens me regardaient pendant une seconde, plissaient les yeux… et s'écriaient : « Vous êtes Gaten Matarazzo ? »" raconte-t-il, faisant remarquer que, parmi les fans qui le reconnaissaient, certains n'avaient pas plus de 3 ans. "Ils étaient tout petits ! Il y a des petits enfants qui adorent Stranger Things, ils trouvent que c'est de la bombe."