Adam Levine et ses filles portent des robes tie-and-dye assorties sur de rares photos de famille

Ces dernières années, le couple s'est aussi fait plus discret et a continué de préserver sa vie privée. Mais à la même époque l'an dernier, ils avaient répondu aux rumeurs disant que leur famille allait s'agrandir.

En mars 2020, le top-modèle avait provoqué des rumeurs de grossesse après avoir posté sur Instagram une photo que nombre de ses abonnés avaient pris pour une échographie. À l'époque, une source avait confié à E! News qu'elle n'était "pas enceinte".

Comme l'avait expliqué notre source : "C'était l'une de ses filles qui avait pris son téléphone et posté une photo par accident."

Suite à ces spéculations, Behati avait remis les pendules à l'heure, écrivant : "Ce n'est pas une échographie lol. Dusty a pris mon téléphone et a posté sans le faire exprès cette photo tirée de ma librairie photo, j'ai trouvé ça bizarre et cool et je l'ai laissée. Mais maintenant, tout le monde me félicite pour ma 3e grossesse. C'est un gros plan de mon pantalon survêtement moucheté noir et blanc !"