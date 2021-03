Le prochain film de Regé-Jean Page comportera plusieurs de vos beaux gosses préférés

Sur le même sujet : 5 choses à savoir sur la petite amie présumée de Regé-Jean Page

Regé-Jean Page de La Chronique des Bridgerton a un tout nouveau, et complètement différent, projet Netflix en route, avec deux visages que l'on connaît bien.

Regé-Jean, qui joue le duc de Hastings dans la série dramatique très sexy de Shonda Rhimes qui se déroule sous la Régence, a rejoint la distribution de The Gray Man, un nouveau thriller de la plateforme de streaming dans lequel jouent également Ryan Gosling et Chris Evans, peut confirmer E! News. Le projet sera chapeauté par les frères Joe et Anthony Russo, le duo à l'origine de quatre des films du Marvel Cinematic Universe, dont Avengers: Endgame.

On trouve parmi la distribution Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush et Julia Butters.

The Gray Man est basé sur le roman de 2009 du même nom signé Mark Greaney. Le personnage principal, interprété dans le film par Ryan Gosling, est Court Gentry, un ancien agent de terrain de la CIA qui travaille désormais comme tueur à gages. Cependant, le tueur se transforme en proie quand il est pris pour cible par un ancien agent, interprété par Evans, dans une traque à travers le monde.