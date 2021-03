Cole Sprouse et Ari Fournier semblent confirmer leur couple en se tenant par la main à Vancouver

Sur le même sujet : Cole Sprouse et Lili Reinhart, et autres ruptures de stars de 2020

Lili et Cole n'ont pas davantage discuté de leur rupture. Mais en août 2020, l'acteur a mis les points sur les i, en reconnaissant qu'ils s'étaient officiellement séparés plus tôt dans l'année.

"Lili et moi, on s'est séparés en janvier de cette année, avant de décider de se séparer de façon plus permanente en mars", avait-il écrit sur le moment. "Ça a été une expérience incroyable pour moi, je me sentirai toujours chanceux et heureux d'avoir eu la chance de tomber amoureux. Je ne lui souhaite qu'amour et bonheur pour la suite."