Kourtney Kardashian est "vraiment heureuse" de sortir avec Travis Barker

La relation entre Kourtney Kardashian et Travis Barker est de plus en plus forte, en partie grâce aux petites choses qu'il fait pour elle.

Une source proche de la star de 41 ans de L'incroyable famille Kardashian indique à E! News que Kourtney est heureuse de donner une chance à son couple, étant donné que le batteur de 45 ans de Blink-182 prend vraiment soin d'elle.

"Il a toujours voulu sortir avec elle, mais elle refusait, si bien qu'ils ont continué à être amis. Leur relation s'intensifie, et Travis la traite comme une reine. Il veut tout faire pour elle et il est très content de la relation. Tout se passe très bien et les enfants de Travis adorent Kourtney", a-t-on appris.

Notre source ajoute : "Elle est vraiment heureuse et s'amuse beaucoup. Ils ont prévu plusieurs courts séjours à deux dans les mois à venir. Kourtney aide également Travis avec sa ligne de bien-être, et il adore écouter ses conseils concernant le projet."