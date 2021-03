Le prince Harry évoque son mariage, les difficultés de la vie royale et le cadeau de la reine à Archie

Toby Melville /PA Wire

"On a tout fait à l'envers, donc en fait, on a passé énormément de temps juste tous les deux, au lieu d'aller chez des amis ou de dîner dehors, où il y a d'autres distractions", a révélé Harry. "Là, il n'y avait aucune distraction, et c'était génial. C'était incroyable. On est passés de 0 à 100 au cours des deux premiers mois."

James a ensuite demandé à Harry de décrire une journée type avec Meghan et leur fils, Archie, maintenant qu'ils sont installés à Santa Barbara.

"Ça dépend de la journée, si on a été occupés : on prend le thé avec Archie, on lui donne son bain, on lui lit un livre, on le fait dormir, on descend, Meg cuisine parfois à dîner, ou on commande à emporter, on monte à l'étage, on s'assied dans le lit, on allume la télé, on regarde un peu Jeopardy!, on regarde parfois Netflix", a partagé le prince.

Quand James lui a demandé ce qu'il pensait de The Crown, il a répondu : "C'est une fiction, librement adaptée de la réalité." Harry a ajouté : "Je suis plus à l'aise avec The Crown qu'avec les histoires que je vois écrites sur ma famille, ma femme ou moi-même. C'est la différence, avec ce qui est à l'évidence de la fiction, on prend du recul, alors que là, c'est décrit comme des faits parce que c'est censé être des infos. Et j'ai vraiment un problème avec ça."

Le présentateur a abordé la paternité avec le jeune papa, qui n'a pas évoqué le fait que Meghan attend un deuxième enfant. Mais Harry a rendu hommage à Archie, en indiquant que le petit garçon était "hilarant" et qu'il possédait "une personnalité extraordinaire".