Tous les moments historiques des Golden Globes 2021

La soirée des Golden Globes 2021 a été vraiment unique.

Non seulement la cérémonie — présentée par Tina Fey et Amy Poehler pour la quatrième fois après une interruption de cinq ans — a été produite dans des circonstances extraordinaires à cause de la pandémie de coronavirus qui sévit, mais elle a aussi donné lieu à plusieurs premières fois. Entre des membres de la Hollywood Foreign Press Association montant sur scène pour admettre qu'ils ont du travail à faire en termes de diversité dans leurs rangs, après qu'on a appris qu'aucun noir n'en faisait actuellement partie, et un grand nombre de vainqueurs historiques, on n'est pas près d'oublier la 78e cérémonie.

Et ce n'est pas seulement parce qu'on pleure encore après avoir écouté le discours de Taylor Simone Ledward, la femme du regretté Chadwick Boseman, venue chercher le prix de son mari en son nom. Mais, soyons honnêtes, ce discours risque de rester dans les annales.