Golden Globes 2021 : le guide de toutes les stars de la cérémonie

Nous sommes votre laissez-passer VIP pour les Golden Globes 2021 !

E! News était sur place, cette nuit, aux Golden Globes, pour apporter aux cinéphiles et aux amateurs de séries télé des détails croustillants et les meilleurs looks de la soirée, que ce soit sur le tapis rouge, dans les coulisses ou dans les villas des plus grandes stars hollywoodiennes. La cérémonie a été pratiquement virtuelle, cette année, à cause de la pandémie mondiale, mais les Golden Globes n'ont pas manqué de glamour et de stars.

Amy Poehler et Tina Fey ont co-présenté l'événement simultanément de la côte ouest et la côte est des États-Unis, en direct du Beverly Hilton de Los Angeles et du Rainbow Room de New York, et tous les remettants (Margot Robbie, Sterling K. Brown, Laura Dern et Salma Hayek, pour n'en citer que quelques-uns) sont montés sur scène dans l'une des deux villes.

De leurs côtés, les nominés ont accepté leurs prix de chez eux, tout comme aux Emmys de l'an dernier. Et en l'honneur des gens qui combattent le coronavirus, un certain nombre de travailleurs en première ligne ont été invités à assister à la cérémonie en personne.

Parmi les grands vainqueurs de cette nuit, on trouve Nomadland, The Crown, Borat 2 et Schitt's Creek.