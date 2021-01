Sur le même sujet : Dua Lipa détaille la vie dans la ferme de la famille Hadid

Si elle n'a pas passé beaucoup de temps en boîte en 2020, Dua Lipa a eu accès à un des spots les plus exclusifs des États-Unis : la ferme familiale des Hadid.

La chanteuse sort depuis plus d'un an avec Anwar Hadid, le fils mannequin de Yolanda Hadid et frère cadet de Gigi Hadid et Bella Hadid. La star anglaise a ainsi pu passer de bons moments pendant la pandémie de coronavirus avec la famille célèbre dans leur demeure de Pennsylvanie, où Gigi a passé une grande partie de sa grossesse avant d'accoucher en septembre 2020.

Mais à quoi ressemble la vie là-bas ? Eh bien, pour commencer, elle implique des manteaux, des chèvres et des chevaux.

"Réveil vers 9 h, 9h30, douche, on s'habille, on petit-déjeune un peu", écrit-elle dans son interview pour Rolling Stone, dont elle fait la couverture. "On sort le chien pour une belle et longue balade, on fait un peu de yoga, on prépare le déjeuner, on traîne, on regarde un film, on joue avec les animaux." D'après le magazine, il y a deux chèvres naines, prénommées Funky et Bam-Bam, offertes par Dua à son mec à Noël.

"On peut les emmener à l'intérieur", précise-t-elle. "Elles adorent être câlinées."