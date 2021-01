Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy parviennent à un accord pour leur divorce

Andrew H. Walker/WWD/REX/Shutterstock

"Mary-Kate avait commencé à envisager l'idée d'avoir un bébé et y pensait sérieusement. Mais Olivier était complètement fermé à ce sujet et était opposé à cette idée. Il estimait avoir fermé ce chapitre de sa vie et ne souhaitait pas le rouvrir. Elle n'aimait pas l'idée de ne pas pouvoir explorer cette possibilité", apprenait-on en mai.

En revanche, il semble que ce n'était pas le seul point de discorde entre les deux. Apparemment, Olivier est quelqu'un de "très sociable" qui adore "assister à des événements et voir du monde". Mary-Kate, elle, est "plus casanière et aime être entourée de ses plus proches amis".

"Elle n'éprouve pas le besoin d'être une mondaine. Elle est très concentrée sur son travail et sa marque. C'est plus sa priorité, et ils n'étaient pas en phase sur ce point", avait-on encore appris.