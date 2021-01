Le tout dernier hommage en tatouage de Chrissy Teigen à John Legend est son plus osé

Sur le même sujet : Chrissy Teigen révèle pourquoi elle a arrêté de boire

Chrissy Teigen prouve qu'elle a John Legend dans la peau.

La co-présentatrice de Lip Sync Battle, 35 ans, a posté une vidéo sur Instagram jeudi 12 janvier la montrant en train de se faire tatouer le titre de la chanson de son mari "Ooh Laa" le long de la colonne vertébrale.

Le tatouage a été réalisé par Winter Stone et est un lettrage cursif des mots "ooooh laaaa" descendant le long de son dos.

La vidéo de Chrissy inclut la réaction de John, qui s'exclame en découvrant le tatouage : "Oh, mon Dieu, c'est cool !"

Quand le vainqueur EGOT (vainqueur d'un Emmy, d'un Grammy, d'un Oscar et d'un Tony) demande ensuite à son épouse de se remémorer la première fois qu'elle a entendu la chanson romantique incluse dans son album de 2020 nominé aux Grammys, Bigger Love, elle semble sécher.

"Je me souviens de la première fois que j'ai entendu « All of Me », je me souviens de la première fois que j'ai entendu, honnêtement, la plupart de tes chansons", dit-elle dans la vidéo. "Mais pas de celle-ci."

John la taquine en disant qu'ils étaient dans la chambre à coucher à ce moment-là, ce qui ne semble pas raviver la mémoire de son épouse, il ajoute alors suggestivement : "Il fallait qu'on la teste, pour être sûrs qu'elle marchait. Elle a marché. On l'a même écoutée plusieurs fois d'affilée la première fois. …C'était un bon moyen de briser la glace."