Emma Stone attend son premier enfant avec Dave McCary

Maintenant que le mariage est derrière eux, le couple va pouvoir se préparer pour l'arrivée de son bébé.

Si Emma avait auparavant déclaré qu'elle ne s'était jamais vue comme quelqu'un qui rêve de mariage et d'enfants, la maturité l'a fait changer d'avis.

"Ma perspective sur les enfants a changé en vieillissant. Je n'ai jamais fait de baby-sitting ou de truc dans le genre. Ado, je me disais que je ne me marierais jamais et que je n'aurais jamais d'enfants", avait déclaré Emma à Elle. "Puis, en vieillissant, je me suis dit que je veux vraiment me marier et avoir des enfants."

Alors que leur famille s'apprête à s'agrandir, on ignore comment ils vont se répartir les tâches, mais si Emma décide de retourner travailler après la pandémie, elle aura le soutien total de Dave. D'après le magazine People, le scénariste a "à cœur qu'elle ait du succès".