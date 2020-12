Miley Cyrus déclare ouvertement son attirance pour Harry Styles et rêve de "partager sa vie" avec lui

Sur le même sujet : Miley Cyrus aborde son divorce d'avec Liam Hemsworth et sa sobriété

Miley Cyrus n'aurait rien contre le fait d'entendre Harry Styles lui dire qu'il l'adore.

L'ancienne star de 28 ans d'Hannah Montana a récemment participé à une interview avec la station de radio britannique Heart, qui a révélé plusieurs infos de choix concernant les désirs de Miley. Quand l'animateur Mark Wright lui a demandé si elle préférerait embrasser Justin Bieber ou l'ancien chanteur de One Direction, Miley a été on ne peut plus claire.

"C'est facile, Harry", a-t-elle répondu. "Justin Bieber, je le connais depuis trop longtemps, c'est comme un membre de la famille. Harry Styles ! Il est vraiment magnifique." Elle a prononcé sa dernière phrase avec un clin d'œil et en imitant un pistolet avec deux doigts, donc on sait qu'elle pensait ce qu'elle disait.

Et au cas où vous auriez des doutes sur son choix, l'interprète toujours très vive de "Midnight Sky" a ajouté : "Vraiment magnifique. J'adore les bas résille."

L'interprète de 26 ans d'"Adore You" a décidément le vent en poupe. Il est très apprécié aussi bien pour sa musique que pour son style vestimentaire qui se joue des genres, et Miley semble tout aimer chez lui.

"Et on a des goûts très semblables. Partager une penderie, partager une vie, tout ça est très logique."