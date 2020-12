Scott Disick et Amelia Hamlin cherchent une maison, et la jeune femme dénonce les gens qui la jugent

Sur le même sujet : Amelia Hamlin répond aux critiques concernant sa relation avec Scott Disick

Scott Disick et Amelia Hamlin ont franchi une nouvelle étape dans leur relation.

Le couple a en effet été repéré en train de visiter plusieurs maisons dans la région de Los Angeles la semaine dernière. Sur des photos publiées par le Daily Mail le 21 décembre, on y voit Amelia en pull Chanel et jean et Scott en doudoune sans manches, sweat et jean.

"Scott s'y connaît très bien en matière d'immobilier", nous explique une source. "Son agent, Tomer Fridman, lui a montré plusieurs propriétés."

La publication des clichés intervient peu de temps après qu'Amelia est allée sur les réseaux sociaux ce week-end pour dénoncer ses détracteurs.

"Les gens sont super bizarres et prompts à juger ces derniers temps", a écrit le mannequin de 19 ans sur une story Instagram samedi. "Les gens peuvent s'aimer comme ils le souhaitent de nos jours. Les gens grandissent. Les gens apprennent à s'aimer de plus en plus."

Amelia et la star de télé-réalité de 37 ans sont de plus en plus proches et ont récemment passé du temps dans la maison de Scott, en plus de passer du bon temps sur les plages de Montecito, en Californie.