Cody Simpson célèbre sa préqualification aux Jeux olympiques

Pour conclure, Cody a laissé un message très inspirant à ses fans : "Ma plus grande ambition est de repousser les limites et la notion de ce qu'un homme peut faire en une vie, et je suis ici pour vous dire que vous pouvez absolument TOUT faire, à condition d'être prêts à travailler. J'ai hâte de voir jusqu'où ce long chemin va me mener !"

L'annonce de ce nouveau défi de la star intervient quatre mois après que Miley Cyrus et lui ont décidé de se séparer après une relation de dix mois. Le lendemain de leur rupture, Miley avait sorti le single "Midnight Sky" et avait abordé leur couple sur Instagram Live.

"...Deux moitiés ne font pas un tout et on travaille individuellement sur nous-mêmes pour devenir les personnes qu'on souhaite devenir", avait-elle reconnu en août. "Comme tout le monde à cet âge-là, on est en train de décider ce qu'on veut faire de notre vie. Alors, n'en faites pas toute une histoire si la semaine prochaine, on passe du temps ensemble ou si on va manger une pizza. On est amis depuis dix ans et on va continuer d'être amis."

Le même mois, un proche du chanteur avait précisé : "Cody trouvait qu'il était à un autre stade de sa vie et il voulait être célibataire. Miley a commencé à être occupée à travailler sur de nouveaux morceaux et leur relation s'est éteinte. Il ne s'est rien passé de mal, et ils continuent de se respecter mutuellement."