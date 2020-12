Kim Kardashian résume 2020 en une photo parfaite

Sur le même sujet : Kim Kardashian résume parfaitement 2020 avec une photo

Si vous voulez résumer 2020 en une seule photo, voyez du côté de Kim Kardashian.

Dimanche 29 novembre, la star de L'incroyable famille Kardashian a posté sur Instagram une photo d'elle accompagnée de l'aînée des quatre enfants qu'elle a avec Kanye West, sa fille North West, 7 ans, sa cousine et fille de Kourtney Kardashian, Penelope Disick, 8 ans, et l'une de leurs amies. North, coiffée d'un bandeau de feuilles et fleurs de frangipanier et un collier de fleurs autour du cou, et Penelope, vêtue d'un haut orné d'une tête de léopard et tenant une fleur de frangipanier, semblent agacées et agitées.

Kim a écrit en légende de sa photo : "2020 en une photo [émoji rire]."

Comme cela a été le cas pour la plupart d'entre nous, l'année de Kim a commencé comme prévu. La star de télé-réalité et sa famille ont fêté la nouvelle année dans le Wyoming, où ils possèdent un ranch d'une valeur de 14 millions de dollars. En février, ils ont eu une frayeur quand Chicago est tombée de sa chaise haute à la maison, s'est blessée au visage et a dû avoir des points de suture.