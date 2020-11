Gabourey Sidibe est fiancée à son petit ami, Brandon Frankel

Frankel, qui s'occupe de partenariats stratégiques dans le domaine de la musique chez Cameo, a partagé la nouvelle avec exultation sur sa page Instagram. "J'ai demandé à ma meilleure amie de m'épouser et elle a dit « OUI » ! Je suis fou de joie de passer le reste de ma vie avec la femme la plus incroyable, hilarante, magnifique et inspirante que j'ai jamais connue", s'est-il extasié en légende. "Je ne pourrais pas imaginer une vie sans toi. On forme la meilleure équipe qui soit et on rend tout amusant et mémorable. Ça me plaît, alors j'ai scellé ça d'une bague. Je t'aime plus que tout l'univers @gabby3shabby."

Il a aussi posté des photos de l'installation faite pour sa demande, incluant des pétales de rose sur un lit, des ballons qui épelaient "VEUX-TU M'ÉPOUSER" et une médaille pour leur chat qui disait : "VEUX-TU ÉPOUSER MON PAPA ?"