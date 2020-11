Le prince Harry et Meghan Markle permettent à la princesse Eugenie, enceinte, de vivre à Frogmore Cottage

Sur le même sujet : La princesse Eugenie emménage dans la demeure britannique de Harry et Meghan

MISE À JOUR : le prince Harry et Meghan Markle permettent à la princesse Eugenie et à Jack Brooksbank de rester dans leur propriété de Frogmore Cottage, mais d'après The Telegraph, Meghan et Harry continueront d'être responsables financièrement de la demeure royale. Le journal britannique précise qu'ils ont l'intention d'y séjourner avec la famille de la princesse Eugenie quand ils se rendront en Grande-Bretagne.

"L'accord privé" aurait été discuté avec les membres de la famille royale.

La couronne britannique semble avoir le sens du partage.

Maintenant que le prince Harry et Meghan Markle vivent officiellement à Santa Barbara, ils n'utilisent plus vraiment leur demeure anglaise. Au lieu de la laisser inoccupée, le duc et la duchesse de Sussex ont décidé d'y laisser leurs cousins y vivre pour le moment.

E! News confirme que Frogmore Cottage continue d'être la résidence officielle de Harry et Meghan au Royaume-Uni, même s'ils sont "enchantés de pouvoir ouvrir les portes de leur maison" à la princesse Eugenie et Jack Brooksbank, qui sont sur le point de devenir parents.