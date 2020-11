Megan Fox et Machine Gun Kelly foulent leur premier tapis rouge ensemble aux American Music Awards 2020

ABC via Getty Images

Et Machine Gun Kelly dans tout ça ? Le rappeur a opté pour une tenue très rock and roll loin du smoking classique noir et blanc, avec un ensemble blanc en satin signé Balmain. Sa veste était très échancrée et portée à même la peau, avec des manches amples, et s'accordait parfaitement à son pantalon de jogging et ses bottes brillantes argentées.

Comme Megan, l'interprète de "Bloody Valentine" est monté sur scène mais pour chanter. Il avait même évoqué sa performance avec Travis Barker quelques heures avant le début de la cérémonie.

"moi et @travisbarker on va se produire (et révéler quelque chose de spécial) aux AMA ce soir", avait-il écrit sur Twitter.

Et on n'a pas été déçus.

Bien évidemment, la cérémonie de dimanche a été l'occasion de découvrir une programmation de choix.

Katy Perry, Megan Thee Stallion, BTS, Maluma et d'autres se sont ainsi produits. Justin Bieber a ainsi chanté pour la première fois depuis quatre ans aux AMA 2020.