Cardi B révèle être de nouveau en couple avec Offset pour une raison coquine

"BON ANNIVERSAIRE @iamcardib tu es une femme incroyable, tu es la meilleure ! Kulture et moi, on est fiers de toi !!! Tu as surmonté tous les obstacles, tout le monde dormait et tu as réveillé le monde !" a écrit Offset dimanche 11 octobre en légende d'une photo de la rappeuse et lui. "Merci d'être à 1 000 % à chaque instant. Continue de t'éclater. J'ai de la chance."