Jimmy Kimmel révèle le "plus étrange" dans le fait de présenter les Emmys 2020

L'humoriste a aussi fait remarquer que les téléspectateurs ont dû apprendre quelques petits détails sur les nominés après avoir entraperçu chez eux.

"Par exemple, on a appris que Jeremy Strong, le vainqueur dans la catégorie Meilleur acteur, adore les studios photo des grands magasins. On a vu que Julia Garner d'Ozark a failli oublier de remercier son mari qui était pourtant à quinze centimètres d'elle dans un peignoir en soie rouge. On a appris où les acteurs de Schitt's Creek dînent avant d'avoir des orgies sexuelles très polies. On a appris que le vainqueur dans la catégorie Meilleur réalisateur vit dans une chambre du Marriott ou du Courtyard Suites et on a appris que la seule personne qui pratiquait la distanciation sociale chez Zendaya était l'intéressée elle-même", a-t-il déclaré en plaisantant.