Découvrez les Instagrams et Twitpics des stars se préparant aux Emmys 2020

Au nom d'Instagram !

Les Emmys 2020 ont enfin eu lieu ! Les célébrités étaient éparpillées dans tout le pays cette année pour célébrer la plus grande nuit de la télévision, mais cela ne les a pas empêchées de s'amuser tout autant et de se mettre sur leur 31, comme elles le font d'habitude. Ce dimanche 20 septembre, les nominés ont trouvé des moyens fun et uniques de fêter cette occasion monumentale et ils ont tout immortalisé sur les réseaux sociaux.

Des maquillages exubérants aux gros plans sur les looks les plus spectaculaires. Et, heureusement, E! est là pour regrouper tous ces moments fun et fantastiques et assouvir votre soif de stars et de glamour.

Même si l'événement était à distance, ils n'ont pas arrêté leurs frasques, et c'est ça qu'on aime. Prenez Dan Levy de Schitt's Creek, il a même trouvé un moyen fun et fashion de porter un masque facial, tout en restant l'un des hommes les plus beaux de la soirée. Mais là, rien d'étonnant !