Paris Hilton donne un aperçu de la "torture" subie étant adolescente

Elle explique que ses parents lassés ont décidé de l'envoyer en pension. D'après People, les parents de Paris ont choisi l'école de Provo Canyon parce qu'elle était censée "se concentrer sur le développement comportemental et moral".

La star de télé-réalité y resterait 11 mois. "J'ai su que ce serait pire que tout", explique la star de The Simple Life en resongeant à son arrivée.

"C'était censé être une école mais [les cours] n'étaient absolument pas la priorité. Du moment où je me réveillais à mon coucher, on me hurlait dessus toute la journée, on me criait dessus, une torture constante", avance-t-elle. "Le personnel me disait des choses terribles. Ils m'humiliaient constamment et me harcelaient."

"Je crois que c'était leur but de nous briser. Et ils étaient physiquement violents, ils nous frappaient et nous étranglaient", continue-t-elle. "Ils voulaient provoquer la peur en nous pour qu'on ait trop peur pour leur désobéir."

D'après la star, elle "faisait des crises de panique et pleurait tous les jours".