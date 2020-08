Robert Pattinson fait une apparition surprise avant la révélation du trailer de The Batman

Edward Cullen ? On connaît pas.

Robert Pattinson a, pour le coup, dit adieu pour de bon à son personnage éthéré et singulier de Twilight. Samedi 22 août, l'acteur a dévoilé son côté plus rugueux et torturé quand le trailer de The Batman a été dévoilé lors de l'événement virtuel DC FanDome.

Mais avant que la bande-annonce ne déclenche l'hystérie des fans, Robert a fait une apparition surprise au début du panel pour le film.

"Comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute déjà, on en était au début de la production quand le COVID a frappé, je suis donc maintenant très impatient de me remettre au travail et de continuer à façonner ce personnage tant aimé. J'ai toujours été un énorme fan", a déclaré la star de 34 ans, dont l'intervention a été enregistrée et partagée sur YouTube par les fans.

"Je n'ai pas vraiment le droit de révéler quoi que ce soit, je vais donc passer la main à Matt Reeves, qui est… quelque part dans les parages, et hum, il pourra déterminer ce dont on peut ou ne peut pas parler", a continué Robert. "Mais je sais que si vous restez jusqu'à la fin… vous aurez une surprise sympa."