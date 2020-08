Angelina Jolie révèle comment se passent les moments en famille chez elle

Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Et si c'est sans doute l'une des familles les plus célèbres au monde, Angelina insiste sur le fait qu'ils sont comme tout le monde. La preuve en est : ils adorent faire des soirées films tous ensemble.

"On est tous là. Les six enfants, mon fils aîné est rentré de Corée", explique-t-elle. "Avec beaucoup de pop-corn, et comme dans toutes les familles, on est en pyjama, robe de chambre, on grignote."

Par chance, Le Seul et unique Ivan est un film destiné à toute la famille.

Angelina fait remarquer à propos du film : "Tout l'aspect extérieur du film est très inhabituel, et il y a quelque chose de très honnête en son cœur."