Meghan Markle et le prince Harry sont officiellement propriétaires à Santa Barbara

On a appris qu'ils s'étaient installés dans leur nouveau foyer le même jour que la sortie de Finding Freedom, la biographie non autorisée basée sur l'histoire d'amour de Meghan et Harry.

Le livre a d'ailleurs fait les gros titres avant même sa sortie, et les fans de la famille royale britannique se sont jetés sur les extraits de l'ouvrage écrit par Omid Scobie et Carolyn Durand et basé sur ce qu'ils ont appris après avoir interviewé plus de cent personnes proches de Meghan et Harry.

Et même si le public était déjà au courant des tensions entre Harry et son grand frère, le prince William, Finding Freedom a révélé des clashs inédits, comma la fois où Will "a énervé" Harry en lui demandant de se montrer prudent au début de sa relation avec Meghan.