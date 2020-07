Découvrez toutes les bandes-annonces dévoilées à Comic-Con 2020

À vos marques, prêts, Comic-Con@Home !

Cette année, la grand-messe de la culture pop est peut-être un peu différente mais les plus grandes stars d'Hollywood restent sur le pont pour montrer les toutes premières images de leurs derniers projets en date. À cause de la pandémie de coronavirus en cours, Comic-Con est diffusé virtuellement pour la première fois en 50 ans d'histoire. Au lieu de la convention à San Diego, les panels auront lieu en ligne, et gratuitement, pour que les spectateurs puissent les voir de chez eux !

Des Nouveaux mutants à His Dark Materials : À la croisée des mondes et bien plus encore, nous avons rassemblé toutes les bandes-annonces et les aperçus exclusifs de Comic-Con que vous ne voudrez pas manquer.

Découvrez notre guide pratique de Comic-Con 2020 ici, ainsi que toutes les bandes-annonces des films et des séries à venir ci-dessous :