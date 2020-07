Chris Evans et Lily James dégustent une glace ensemble

Les fans rêvent de savoir ce qui se passe vraiment entre Chris Evans et Lily James.

L'acteur de 39 ans et l'actrice de 31 ans ont été vus mangeant une glace dans un parc londonien mardi. D'après un témoin oculaire, le héros de Captain America et l'incarnation de Cendrillon à l'écran ont profité du soleil et ri ensemble tout en dégustant leur petite douceur.

James portait un pull gris, un T-shirt rose et un jean noir pour l'occasion tandis qu'Evans avait opté pour un T-shirt de base-ball bleu et blanc et un jean. Il montrait aussi son admiration pour Boston en portant une casquette des Red Sox. En outre, les deux stars portaient des masques de protection dans ce contexte de pandémie mondiale de coronavirus. Celui d'Evans était imprimé aux couleurs des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Le témoin oculaire a déclaré qu'Evans avait ouvert la portière d'un taxi pour James quand il a été l'heure de repartir.

Ce n'est pas la première fois que les deux stars sont vues ensemble ce mois-ci. Le protagoniste de Défendre Jacob et celle de Mamma Mia! Here We Go Again ont aussi été photographiés ensemble le 4 juillet. D'après un témoin oculaire, le duo a passé du temps au Mark's Club à Mayfair avant de rentrer à l'hôtel Corinthia de Londres.