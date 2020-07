Comment Zendaya et John David Washington ont réussi à tourner un film en pleine pandémie de COVID-19

Pour Zendaya et John David Washington, le travail ne s'arrête jamais, même en pleine pandémie de coronavirus.

Deadline rapporte que les deux acteurs ont tourné le film Malcolm & Marie du 17 juin au 2 juillet. À cause de la pandémie, les acteurs et les techniciens ont pris de nombreuses mesures pour s'assurer que tout le monde soit protégé, comme demandé par la Writers Guild of America, la Directors Guild of America et la Screen Actors Guild.

On apprend que la préproduction du long-métrage a débuté le 16 mars, peu de temps après que Sam Levinson, le scénariste et créateur d'Euphoria a reçu un coup de fil de l'actrice, qui lui a demandé s'il était disponible pour écrire et réaliser un film pendant le confinement.

En à peine six jours, Sam Levinson a écrit le scénario de Malcolm & Marie avec Zendaya et John David Washington en tête. Deadline explique que l'intrigue "rappelle Marriage Story de Netflix, tout en reprenant de nombreux sujets de société auquel le monde fait face en ce moment", y compris le COVID-19.

Le projet a ensuite été financé par Sam Levinson, Ashley Levinson, son épouse et partenaire de production, le producteur Kevin Turen, John David Washington et Zendaya, en s'assurant que le petit groupe garantisse la sécurité des acteurs et des techniciens.