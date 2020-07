Scott Disick et Sofia Richie se retrouvent un mois après avoir rompu

À nouveau en couple ? Scott Disick et Sofia Richie ont été repérés ensemble pendant le week-end du 4 juillet pour la fête de l'indépendance américaine.

Le membre de L'incroyable famille Kardashian et la fille de Lionel Richie se sont retrouvés à Malibu, juste un mois après avoir rompu. Les appareils photo ont repéré Scott et Sofia ensemble, portant un masque comme il se doit pendant la pandémie de coronavirus, sur la plage à l'occasion de la fête américaine.

"Sofia et Scott sont toujours restés en contact", explique une source proche à E! News. "Sofia a laissé du temps à Scott pendant qu'il gérait ses émotions, mais prenait régulièrement de ses nouvelles pendant leur « séparation ». Scott était déterminé à la revoir ce week-end. Il a exprimé combien il voulait voir Sofia, et ils ont reconnu tous deux qu'ils se sont manqué."

"Sofia a accepté de le revoir en se disant qu'elle lui avait laissé amplement le temps de régler ses problèmes et de se faire aider", précise notre témoin proche. "Ils ont déjeuné en toute décontraction ensemble à Malibu et ont fait une belle balade sur la plage. C'était comme si tout était redevenu normal, et ça a fait le bonheur de Sofia."

"Ils ne sont pas de nouveau ensemble, mais ils ont parlé de se revoir. Sofia souhaite une progression lente et veut s'assurer que Scott soit dans un bon état d'esprit. Elle a déclaré que les enfants lui manquaient et que ça faisait plaisir de voir Scott en forme en ce moment", apprend-on encore.